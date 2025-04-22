Росіяни поранили мирного жителя в Мирнограді

Мирноград під обстрілами РФ. Фото: кадр із відео

21 квітня внаслідок обстрілу російськими військами Мирнограда було поранено мирного жителя. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.







За даними Донецької ОВА, від початку повномасштабного вторгнення на території Донецької області (без урахування тимчасово окупованих Маріуполя і Волновахи) загинуло 3 150 мирних жителів, ще 6 960 дістали поранення.



Російські обстріли продовжують щодня завдавати шкоди мирним населеним пунктам регіону.

Раніше 21 квітня близько 18:00 російські окупанти з БпЛА літакового типу «Молнія-2» знову завдали два удари по лікарні в місті Костянтинівка Донецької області.