Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Росіяни поранили мирного жителя в Мирнограді

22 квітня 2025, 09:19

Росіяни поранили мирного жителя в Мирнограді

Мирноград під обстрілами РФ. Фото: кадр із відео Мирноград під обстрілами РФ. Фото: кадр із відео

21 квітня внаслідок обстрілу російськими військами Мирнограда було поранено мирного жителя. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За даними Донецької ОВА, від початку повномасштабного вторгнення на території Донецької області (без урахування тимчасово окупованих Маріуполя і Волновахи) загинуло 3 150 мирних жителів, ще 6 960 дістали поранення. 

Російські обстріли продовжують щодня завдавати шкоди мирним населеним пунктам регіону.

Раніше 21 квітня близько 18:00 російські окупанти з БпЛА літакового типу «Молнія-2» знову завдали два удари по лікарні в місті Костянтинівка Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Україна Мирноград
Інше
Атака БПЛА поранені люди Артилерійський обстріл обстріли на Донеччині

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

«Хороша енергетика»: Село в Молдові через війну РФ проти України домоглося нульових рахунків за електрику
Про те, як розумне село стало прикладом енергетичної незалежності, як йдуть справи з енергетикою в Молдові загалом, і яка ситуація в сусідніх Україні та Румунії, розбиралося видання ZdG.
17 квітня 2025, 15:13
«Що буде з Ванечкою, якщо я помру раніше, ніж Олега обміняють», – дружина «засудженого» в РФ у «справі Азова»
Полоненого українця Олега Жаркова «засудили» на 13 років у «справі Азова». Його смертельно хвора дружина із сином у Фінляндії сподіваються лише на обмін.
16 квітня 2025, 16:57
Напоїти донеччан шахтною водою. Угруповання «ДНР» обрало п'ять шахт
Окупаційна влада Донецька знову зіткнулася з серйозною водною кризою. Розпіарений водовід Дон-Донецьк постійно ламається, графіки не працюють, місцеві мешканці знову обурені.
16 квітня 2025, 08:00
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Окупанти закриють шахти на Луганщині. Бої у Сумській області
22:01
Навколо Сіверськодонецька виникла масштабна пожежа: окупанти оголосили режим НС у місті – ОВА
21:19
Пушилін заявив, що на окупованій Донеччині немає резервів води для населення на літо
14:42
Окупаційна влада заявила про початок надання поштових послуг у захоплених Авдіївці, Степному та Березовому Донецької області
14:09
Головою департаменту молодіжної політики Новосибірської області призначили колишнього «заступника міністра» угруповання «ЛНР»
12:36
Інвестори з РФ відмовилися розробляти 9 шахт на окупованих Донеччині та Луганщині: тепер їх закриють
10:45
Окупанти змушують студентів створювати стенди «про СВО»
08:07
Росіяни окупували село біля Лимана Донецької області — DeepState
23:30
Головне за день: Чи дотримуються сторони «перемир'я»? Життя та надії ветеранів з інвалідністю
16:30
Сім'ї офіцерів ЧФ РФ покинули Севастополь — АТЕШ
23:00
Головне за день: «Великоднє перемир'я». Обмін полоненими
12:41
Обмеження на Великдень: де в окупації комендантська година зберігається, а де — ні
23:30
Головне за день: Удар по Харкову. США може відмовитися від участі у переговорах
20:33
Їх шукали 10 років: на окупованій Луганщині засудили пару за вбивство у 2014 році
14:49
На окупованій Донеччині безробітними цього року визнали 39 громадян
09:50
ЗСУ вдарили по базі РФ під Маріуполем: щонайменше 10 поранених
19:59
Український учений із Донецька став підозрюваним: СБУ розслідує справу про колабораціонізм
16:58
Біля могил Захарченка, «Гіві» та «Мотороли» в окупованому Донецьку зводять військово-меморіальний комплекс
15:57
Щоб повернути житло в окупованому Маріуполі, власникам потрібно пройти «фільтрацію» та приїхати до міста — BBC News
09:20
На Луганщині колишніх військовослужбовців ЗС РФ влаштували у школи: в ОВА розповіли, чого окупанти «вчать» дітей
усі новини
12:33
Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі: загинула жінка — ОВА
12:30
РФ вдарила по Куп'янську КАБами: пошкоджено 55 будинків, 4 поранених
11:49
Вранці росіяни вдарили авіабомбами та артилерією по Костянтинівській громаді
11:22
Окупанти атакували Херсонщину: 1 загибла, 8 поранених — 5 поліцейських
11:07
Боєць ЗСУ ліквідував окупанта в рукопашному бою: опубліковано відео
10:48
На позиції прикордонників у Херсонській області прилетів лебідь
10:46
У Харківській області російський безпілотник убив людину на скутері
10:30
За добу росіяни понад тридцять разів обстріляли населені пункти Донецької області: поранено людину
10:20
ГУР зірвало штурм на Запорізькому напрямку
09:55
Трамп готовий оприлюднити зміст плану миру в Україні вже «протягом трьох днів» — ЗМІ
09:39
Сили оборони збили 38 ворожих дронів Shahed
09:25
Путін уперше з початку війни висловив готовність на прямі переговори з Україною — Reuters
09:19
Росіяни поранили мирного жителя в Мирнограді
08:55
Рятувальники дістали собаку з-під завалів після обстрілу
08:48
Троє людей постраждали в Одесі після нічної атаки росіян
23:00
Головне за день: Окупанти закриють шахти на Луганщині. Бої у Сумській області
22:55
Росіяни знову атакували лікарню у Костянтинівці: будівля пошкоджена
22:01
Навколо Сіверськодонецька виникла масштабна пожежа: окупанти оголосили режим НС у місті – ОВА
21:19
Пушилін заявив, що на окупованій Донеччині немає резервів води для населення на літо
20:42
Українські десантники взяли в полон російських військових у Курській області
усі новини
ВІДЕО
У Запоріжжі через російський обстріл пошкоджено багатоповерховий будинок. Є загибла. Фото: МВА Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі: загинула жінка — ОВА
22 квітня, 12:33
Бій з окупантом у траншеях. Фото: кадр із відео Боєць ЗСУ ліквідував окупанта в рукопашному бою: опубліковано відео
22 квітня, 11:07
Лебідь залетів у траншею до прикордонників. Фото: кадр із відео На позиції прикордонників у Херсонській області прилетів лебідь
22 квітня, 10:48
Втрати техніки РФ на Запорізькому напрямку. Фото: кадр із відео ГУР зірвало штурм на Запорізькому напрямку
22 квітня, 10:20
Результат обстрілів Сумської області. Фото: ДСНС Сумщини Рятувальники дістали собаку з-під завалів після обстрілу
22 квітня, 08:55
Рятувальники ліквідують пожежу після атаки російських безпілотників по Одесі. Фото: ДСНС Троє людей постраждали в Одесі після нічної атаки росіян
22 квітня, 08:48

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір