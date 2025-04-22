Путін уперше з початку війни висловив готовність на прямі переговори з Україною — Reuters

Володимир Путін. Фото: Інтерфакс

Глава Кремля Володимир Путін уперше за час повномасштабного вторгнення запропонував провести двосторонні переговори з Україною. Предметом діалогу може стати припинення ударів по цивільним об'єктам. Про це повідомляє Reuters.

Прямих переговорів між лідерами двох країн, що воюють, не було з перших тижнів після початку вторгнення армії Росії. На зміну риторики Путіна звернуло увагу агентство Reuters.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський не відреагував на пропозицію Путіна, але заявив про готовність Києва обговорити припинення атак на цивільні об'єкти. У відповідь глава Кремля обіцяв вивчити цю пропозицію.

«З цим потрібно розібратися, це все предмет для ретельного дослідження, можливо, і в двосторонньому порядку», — сказав він журналістам у понеділок, 21 квітня.

Путін сказав, що Москва нібито відкрита для будь-яких мирних ініціатив і чекає на те саме від Києва. При цьому обидва президенти стикаються з тиском Сполучених Штатів, які загрожують відмовитися від мирних зусиль, якщо найближчим часом сторони не досягнуть прогресу.

За даними журналістів, переговори в Лондоні, заплановані на 23 квітня, мають стати «відправною точкою» для безперечного припинення вогню. У Кремлі тим часом заявляють про роботу з Вашингтоном та сподіваються на позитивні результати.