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Сили оборони збили 38 ворожих дронів Shahed

22 квітня 2025, 09:39

Сили оборони збили 38 ворожих дронів Shahed

ППО України. Фото: Генштаб ЗСУ ППО України. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 22 квітня 2025 року Росія здійснила масштабну атаку по Україні із застосуванням 54 ударних БпЛА, зокрема безпілотників-імітаторів різних типів.



За даними ПС ЗСУ, на 09:00 було підтверджено знищення 38 ударних БпЛА типу Shahed на сході, півночі, півдні та в центральній частині країни. Ще 16 безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено — вони не досягли цілей і не завдали шкоди.

Внаслідок атаки постраждали Київська та Одеська області. З ранку 22 квітня почалася нова хвиля атак.

«З 8:00 групи ударних БпЛА заходять з півночі через Сумську область. Реагуйте на повітряну тривогу!» - попереджають Сили оборони України.

Нагадаємо, за попередньою інформацією в Одесі після нічної атаки російських військ постраждали троє людей.

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