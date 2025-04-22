Сили оборони збили 38 ворожих дронів Shahed

ППО України. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 22 квітня 2025 року Росія здійснила масштабну атаку по Україні із застосуванням 54 ударних БпЛА, зокрема безпілотників-імітаторів різних типів.







За даними ПС ЗСУ, на 09:00 було підтверджено знищення 38 ударних БпЛА типу Shahed на сході, півночі, півдні та в центральній частині країни. Ще 16 безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено — вони не досягли цілей і не завдали шкоди.



Внаслідок атаки постраждали Київська та Одеська області. З ранку 22 квітня почалася нова хвиля атак.



«З 8:00 групи ударних БпЛА заходять з півночі через Сумську область. Реагуйте на повітряну тривогу!» - попереджають Сили оборони України.

Нагадаємо, за попередньою інформацією в Одесі після нічної атаки російських військ постраждали троє людей.