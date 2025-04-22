Трамп готовий оприлюднити зміст плану миру в Україні вже «протягом трьох днів» — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Fox News

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що цього тижня розкриє зміст запропонованого ним мирного плану щодо війни в Україні, який «може включати європейські війська до охопленої боями країни для дотримання запропонованого припинення вогню», повідомляє New York Post, наводячи деталі обговорень, зокрема щодо «землі».

Зазначається, що США очікують, що Росія та Україна відреагують на мирну угоду після того, як Трамп у п'ятницю пригрозив припинити участь Америки у переговорах щодо припинення вогню після місяців обговорень Вашингтона з обома сторонами.

«Я дам вам повну інформацію протягом наступних трьох днів, – сказав Трамп журналістам. — Але в нас були дуже добрі зустрічі щодо України, Росії… Подивимося, як це спрацює».

Як пише видання, «хоча умови ще не затверджені, на тлі того, як Київ та Москва обговорюють план усередині, один високопосадовець адміністрації повідомив The Post, що вони «можуть включати розгортання європейських військ в Україні у разі припинення війни».

На порядку денному — окремі миротворчі сили для спостереження за припиненням вогню, які виглядатимуть як «спільна комісія» з росіян, українців та третьої країни, яка не входить до НАТО, і яка спостерігатиме за лінією фронту, щоб гарантувати, що обидві сторони склали зброю.

США також можуть бути залучені не як «чоботи на землі, а як грошова сила разом із третьою стороною», сказав чиновник.

Пропозиція також може містити визнання США українського Криму російською територією, повідомила в неділю газета The Wall Street Journal. Київ раніше провів «червону лінію» у визнанні будь-якої анексованої території як російської, пише видання.

«Хоча The Post не зміг незалежно перевірити цю інформацію, високопосадовець адміністрації в п'ятницю заявив, що Київ під час переговорів з делегацією США минулого тижня був найбільше стурбований частиною угоди щодо "землі", що стосується визнання окупованих Росією частин України суверенною територією Москви. Чиновник сказав, що Україна, схоже, "готова поступитися 20% своєї землі", поки це вважається "де-факто" визнанням території, а не "де-юре"», — пише видання.

«"Де-факто" означає, що ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але ми не говоримо, що [Україна] віддасть її назавжди, — сказав чиновник. — "Де-юре" означає, що ми визнаємо, що [росіяни] захопили цю землю, і ми більше ніколи її не побачимо».