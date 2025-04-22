ГУР зірвало штурм на Запорізькому напрямку

Спецпідрозділ ГУР МО України «Артан» опублікував відео розгрому масованого штурму російських військ на Запорізькому напрямку. Ворог намагався прорвати позиції Сил оборони незадовго до Великодніх свят.
За даними «Артану», росіяни кинули в наступ понад 300 військових, 40 одиниць бронетехніки, три танки і близько десятка баггі, рухаючись шістьма колонами.
Командир підрозділу «Титан» розповів, що українська сторона заздалегідь знала про плани ворога: фіксувалося накопичення техніки та особового складу, а також зняття мінних полів.
«Ми їх чекали та зустріли, як годиться», - зазначив «Титан».
Щойно колони почали рух, по них вдарили оператори FPV-дронів з «Artan Syndicate» і артилеристи підрозділу. Перші три БМП були знищені за 8 км до лінії зіткнення.
Решту колон також знищили на підступах - частину накрили артилерійські та дронові удари, частина підірвалася на українських мінах.
У результаті операції було знищено або виведено з ладу 15 одиниць ворожої техніки та ліквідовано близько 100 окупантів.
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