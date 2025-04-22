За добу росіяни понад тридцять разів обстріляли населені пункти Донецької області: поранено людину

Російські окупаційні війська протягом минулої доби 31 раз обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 22 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.
Покровський район. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 2 будівлі.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 приватні будинки. В Іванопіллі пошкоджено господарське приміщення; у Білокузьминівці пошкоджено 5 приватних будинків.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.
З лінії фронту евакуйовано 169 осіб, зокрема 11 дітей, заявив начальник ОВА.
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