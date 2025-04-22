На позиції прикордонників у Херсонській області прилетів лебідь

На позиції українських прикордонників у Херсонській області несподівано прилетів лебідь. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.
«Втомлений, дезорієнтований і наляканий — у такому стані притулок на позиціях Херсонського прикордонного загону знайшов лебідь, який, імовірно, збився з курсу або потрапив у негоду», - розповіли прикордонники.
Бійці акуратно витягли птаха з траншеї, переконалися, що він не поранений, дали трохи відпочити, а потім віднесли до найближчої водойми. Відпочивши, лебідь набрався сил і продовжив шлях. Раніше рятувальники дістали собаку з-під завалів після обстрілу.
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