Боєць ЗСУ ліквідував окупанта в рукопашному бою: опубліковано відео

На фронті зафіксовано епізод рукопашного бою, у якому боєць ЗСУ добив російського солдата прикладом, а потім зробив контрольний постріл у голову. Відео опублікував телеграм-канал RST.
За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу загальні втрати російських склали 1130 осіб особового складу.
Також українські сили оборони знищили 4 танки, 19 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, один засіб ППО, 118 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 134 одиниці автомобільної техніки окупантів.
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