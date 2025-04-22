Вранці росіяни вдарили авіабомбами та артилерією по Костянтинівській громаді

Вранці 22 квітня російська армія обстріляла Білокузьмінівський старостинський округ Костянтинівської громади зі ствольної артилерії. Про це повідомила міська військова адміністрація.
«Постраждалих немає, пошкоджено фасади п'яти приватних будинків», — йдеться у повідомленні.
У цей же час агресор наніс чотири авіаудари по території комунального підприємства.
Внаслідок падіння авіабомб пошкоджено адміністративну будівлю, складські приміщення та 15 одиниць транспорту. Люди не постраждали, заявили у МВА.
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