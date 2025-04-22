Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі: загинула жінка — ОВА

Сьогодні вдень російські військові завдали удару по житловій забудові у місті Запоріжжі. Під обстріл потрапив багатоповерховий будинок, внаслідок чого там почалася пожежа. Загинула 69-річна жінка, відомо ще про одного постраждалого.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Він зазначив, що потерпілого направили до лікарні.
Начальник ОВА на своєму каналі опублікував відео наслідків російського обстрілу.
За словами місцевих мешканців, внаслідок удару пошкоджено кілька багатоповерхових будинків.
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