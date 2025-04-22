РФ вдарила по Куп'янську КАБами: пошкоджено 55 будинків, 4 поранених

Росія завдала удару по Куп'янську керованими авіаційними бомбами. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Унаслідок атаки чотирма КАБами (керованими авіаційними бомбами, що коригуються) пошкоджено або зруйновано 55 приватних будинків.
«Поранення дістали чотири людини. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», - зазначив Синєгубов.
На місці працюють екстрені служби та профільні фахівці. Оцінка збитків триває.
Нагадаємо, вранці росіяни вдарили авіабомбами та артилерією по Костянтинівській громаді.
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