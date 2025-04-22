Повітряні сили ЗСУ показали перехоплення «Шахедів» в Одеській області

Робота ППО в Одеській області. Фото: кадр із відео

У мережі з'явилося відео бойової роботи мобільних вогневих груп Повітряного командування «Південь» у ніч на 22 квітня в Одеській області. Кадри опублікувало Командування Повітряних сил ЗСУ.







«Продовжуємо нашу боротьбу!», - йдеться в повідомленні військових.



Станом на 09:00 підтверджено знищення 38 ударних БпЛА типу Shahed у східних, північних, південних і центральних регіонах України. Сили ППО продовжують цілодобово захищати небо від ворожих атак.

Нагадаємо, три людини постраждали в Одесі після нічної атаки росіян.