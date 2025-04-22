Повітряні сили ЗСУ показали перехоплення «Шахедів» в Одеській області

У мережі з'явилося відео бойової роботи мобільних вогневих груп Повітряного командування «Південь» у ніч на 22 квітня в Одеській області. Кадри опублікувало Командування Повітряних сил ЗСУ.
«Продовжуємо нашу боротьбу!», - йдеться в повідомленні військових.
Станом на 09:00 підтверджено знищення 38 ударних БпЛА типу Shahed у східних, північних, південних і центральних регіонах України. Сили ППО продовжують цілодобово захищати небо від ворожих атак.
Нагадаємо, три людини постраждали в Одесі після нічної атаки росіян.
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