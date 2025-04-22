Українська САУ «Піон» вдарила по позиціях ЗС РФ у Курській області

Українська 203-мм самохідна артилерійська установка 2С7 «Піон» завдала серії потужних ударів по будівлі, в якій ховалися російські солдати. Відповідне відео опублікував телеграм-канал WarArchive.
Зазначається, що артилерійські удари було завдано по будинках у селі Гуєво Курської області, де, за даними розвідки, перебували військовослужбовці ЗС РФ.
На відео зафіксовано щонайменше шість точних влучань по позиціях окупантів.
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