Японія надасть Україні супутникові дані для ГУР МО

Японія надаватиме ГУР МО України супутникові розвіддані. Про це повідомляє Intelligence Online.
Це рішення стало безпрецедентним кроком для Токіо — Японія вперше ділиться розвідувальною інформацією з державою, що перебуває у стані активного збройного конфлікту.
Супутникові знімки високої роздільної здатності Україні передає японська компанія iQPS, яка наразі експлуатує п'ять супутників. Зазначається, що на повне налаштування системи знадобиться 2-3 місяці.
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