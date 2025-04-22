Шахраї намагаються заволодіти персональними даними клієнтів «Ощадбанку»

Фейкові листи від імені Ощадбанку стали масово розсилати шахраї. Про це повідомили у керівництві фінансової установи.

Зазначається, що у повідомленнях за адресою [email protected] зловмисники вимагають підтвердити особу та загрожують блокуванням рахунку. Щоб уникнути цього, користувачам пропонують перейти за шахрайським посиланням.

За словами голови правління «Ощадбанку» Сергія Наумова, команда банку не надсилає подібних повідомлень, про що свідчить адреса, з якої надходять шахрайські повідомлення.

Він заявив, що мета зловмисників — заволодіти конфіденційними даними клієнтів з метою їхнього подальшого використання у злочинних цілях.