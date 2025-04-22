Російська авіація розбомбила монастир у Курській області

Російські Z-блогери опублікували відео бомбардування православного монастиря в селі Горналь Курської області, про що повідомили в одному зі своїх телеграм-каналів.
«Курський напрямок, Горналь. ЗСУ скористалися режимом тиші, введеним на Великдень, щоб закріпитися на території монастиря. Позиція була знищена нашою авіацією за допомогою ФАБ-3000», — йдеться у повідомленні.
Раніше Повітряні сили ЗСУ опублікували скриншоти із системи «Віраж-планшет», які зафіксували траєкторію польоту російської керованої авіаційної бомби, спрямованої по інтернату в Суджі, що також розташований у Курській області.
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