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Війська РФ завдали ударів по Мирнограду: є загиблі та поранені

22 квітня 2025, 16:33

Війська РФ завдали ударів по Мирнограду: є загиблі та поранені

Наслідки обстрілів Мирнограда. Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілів Мирнограда. Фото: Донецька ОВА

Вранці 22 квітня армія РФ завдала удару по приватному сектору міста Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Тип використаної зброї встановлюється. Внаслідок обстрілу загинув 72-річний містянин.

Вже о 12:30 російський FPV-дрон вдарив по цивільному автомобілю на в'їзді до міста. Внаслідок атаки загинули жінка та чоловік у віці 63 та 75 років.

У місті пошкоджені приватний будинок та легковий автомобіль.

Оновлено 16:45. Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що у центрі Мирнограда дві людини отримали поранення.

Постраждалих доставили до лікарні.

Нагадаємо, що за добу росіяни понад 30 разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого поранення отримала одна людина.

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