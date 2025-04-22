Війська РФ завдали ударів по Мирнограду: є загиблі та поранені

Наслідки обстрілів Мирнограда. Фото: Донецька ОВА

Вранці 22 квітня армія РФ завдала удару по приватному сектору міста Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Тип використаної зброї встановлюється. Внаслідок обстрілу загинув 72-річний містянин.



Вже о 12:30 російський FPV-дрон вдарив по цивільному автомобілю на в'їзді до міста. Внаслідок атаки загинули жінка та чоловік у віці 63 та 75 років.



У місті пошкоджені приватний будинок та легковий автомобіль.



Оновлено 16:45. Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що у центрі Мирнограда дві людини отримали поранення.



Постраждалих доставили до лікарні.

Нагадаємо, що за добу росіяни понад 30 разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого поранення отримала одна людина.