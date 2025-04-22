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У Росії горить арсенал із ракетами та снарядами: лунають потужні вибухи, жителів евакуюють

22 квітня 2025, 17:02

У Росії горить арсенал із ракетами та снарядами: лунають потужні вибухи, жителів евакуюють

Вибух на арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління у Володимирській області. Фото: соцмережі Вибух на арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління у Володимирській області. Фото: соцмережі

Лунають вибухи в районі військової частини в Кіржацькому районі Володимирської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA.

Повідомляється про перекриття дороги з боку Москви до Кіржача.

Місцеві жителі пишуть, що дим від вибухів видно над селищем Барсове. Там знаходиться арсенал Головного ракетно-артилерійського управління – військова частина 11785.

У прокремлівському Телеграм-каналі Readovka заявили, що зараз чутно потужні вибухи – звуки вторинної детонації.

У ще одному прокремлівському Телеграм-каналі Baza повідомили, що триває евакуація жителів семи населених пунктів – Барсове, Мирний, Звьоздний, Дубки, Першине, Храпки та Грибанове.

Ці населені пункти знаходяться за радіус п'яти кілометрів від місця вибухів.

Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв підтвердив вибухи у Кіржацькому районі, але докладну інформацію пообіцяв «повідомити пізніше».

Оновлено 18:50. У Міноборони РФ заявили, що причиною пожежі та детонації боєприпасів на арсеналі є нібито «порушення вимог безпеки під час проведення робіт із вибуховими матеріалами».

Авдєєв повідомив, що у Кіржацькому районі оголосили районну надзвичайну ситуацію.

Як заявили в Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на дані OSINT-аналітиків, на арсеналі можуть зберігатися до 105 000 тонн боєприпасів - від артилерійських снарядів до компонентів ЗРК та тактичних ракет.

Нагадаємо, що навколо Сіверськодонецька на Луганщині виникла масштабна пожежа, окупанти оголосили режим НС у місті.

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