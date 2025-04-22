У Росії горить арсенал із ракетами та снарядами: лунають потужні вибухи, жителів евакуюють

Вибух на арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління у Володимирській області. Фото: соцмережі

Лунають вибухи в районі військової частини в Кіржацькому районі Володимирської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA.



Повідомляється про перекриття дороги з боку Москви до Кіржача.



Місцеві жителі пишуть, що дим від вибухів видно над селищем Барсове. Там знаходиться арсенал Головного ракетно-артилерійського управління – військова частина 11785.



У прокремлівському Телеграм-каналі Readovka заявили, що зараз чутно потужні вибухи – звуки вторинної детонації.



У ще одному прокремлівському Телеграм-каналі Baza повідомили, що триває евакуація жителів семи населених пунктів – Барсове, Мирний, Звьоздний, Дубки, Першине, Храпки та Грибанове.



Ці населені пункти знаходяться за радіус п'яти кілометрів від місця вибухів.



Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв підтвердив вибухи у Кіржацькому районі, але докладну інформацію пообіцяв «повідомити пізніше».



Оновлено 18:50. У Міноборони РФ заявили, що причиною пожежі та детонації боєприпасів на арсеналі є нібито «порушення вимог безпеки під час проведення робіт із вибуховими матеріалами».



Авдєєв повідомив, що у Кіржацькому районі оголосили районну надзвичайну ситуацію.



Як заявили в Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на дані OSINT-аналітиків, на арсеналі можуть зберігатися до 105 000 тонн боєприпасів - від артилерійських снарядів до компонентів ЗРК та тактичних ракет.

Нагадаємо, що навколо Сіверськодонецька на Луганщині виникла масштабна пожежа, окупанти оголосили режим НС у місті.