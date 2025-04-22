На вимогу російського депутата в Ульяновську перефарбували будівлю дитсадка через жовто-блакитний колір

У російському Ульяновську перефарбували будинок дитсадка через жовто-блакитний колір на вимогу депутата від «Єдиної Росії». Фото: телеграм-канал Володимира Ожогіна

В Ульянівську корпус дитячого садка №91 був перефарбований після того, як депутат Законодавчих зборів Ульянівської області РФ Володимир Ожогін заявив, що його кольорова гама може бути сприйнята як провокація в умовах війни проти України.

Про це сам депутат повідомив у своєму телеграм-каналі 21 квітня.

За словами Ожогіна, будівля була пофарбована в жовтий і блакитний кольори — у палітру, яку він вважав «неприпустимою» в нинішній ситуації. Він зазначив, що одержав відповідні скарги від батьків вихованців.

«В умовах проведення державою СВО, а по суті — війни, не повинно бути дрібниць, які можуть бути оцінені громадянами як провокації та/або байдужість влади будь-якого рівня до боротьби, в якій віддають свої життя захисники нашої Батьківщини», — написав депутат.

Ожогін розповів, що особисто зустрівся з мером Ульяновська Олександром Болдакіним та «аргументував необхідність перефарбування».

У результаті будинок дитсадка був перефарбований в інші кольори, «які не викликають асоціацій з українським прапором».

Це не перший подібний випадок у Росії, зазначає видання ASTRA.

Раніше в Нижньому Новгороді переприкрасили новорічну ялинку, оскільки жителям здалося, що іграшки за кольором схожі на український прапор, у Владикавказі звільнили вчительку за жовту спідницю та синю блузку, а в Іркутській області через «дискредитуючі» квіти перефарбували цілу багатоповерхівку.