На вимогу російського депутата в Ульяновську перефарбували будівлю дитсадка через жовто-блакитний колір

В Ульянівську корпус дитячого садка №91 був перефарбований після того, як депутат Законодавчих зборів Ульянівської області РФ Володимир Ожогін заявив, що його кольорова гама може бути сприйнята як провокація в умовах війни проти України.
Про це сам депутат повідомив у своєму телеграм-каналі 21 квітня.
За словами Ожогіна, будівля була пофарбована в жовтий і блакитний кольори — у палітру, яку він вважав «неприпустимою» в нинішній ситуації. Він зазначив, що одержав відповідні скарги від батьків вихованців.
«В умовах проведення державою СВО, а по суті — війни, не повинно бути дрібниць, які можуть бути оцінені громадянами як провокації та/або байдужість влади будь-якого рівня до боротьби, в якій віддають свої життя захисники нашої Батьківщини», — написав депутат.
Ожогін розповів, що особисто зустрівся з мером Ульяновська Олександром Болдакіним та «аргументував необхідність перефарбування».
У результаті будинок дитсадка був перефарбований в інші кольори, «які не викликають асоціацій з українським прапором».
Це не перший подібний випадок у Росії, зазначає видання ASTRA.
Раніше в Нижньому Новгороді переприкрасили новорічну ялинку, оскільки жителям здалося, що іграшки за кольором схожі на український прапор, у Владикавказі звільнили вчительку за жовту спідницю та синю блузку, а в Іркутській області через «дискредитуючі» квіти перефарбували цілу багатоповерхівку.
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