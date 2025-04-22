Росія з ранку десятками «шахедів» атакувала Україну: ППО збила майже 40 дронів

Мобільна вогнева група ЗСУ. Фото: Повітряне командування «Схід»

22 квітня з 08:00 російські окупанти атакували Україну 77 ударними БПЛА «Шахед» та безпілотниками-імітаторами інших типів з районів міст Курськ, Брянськ та Приморсько-Охтарськ. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи.



Станом на 18:00 підтверджено знищення 38 «шахедів» та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та у центрі країни. Ще 31 безпілотник-імітатор локаційно втрачений.



Внаслідок атаки «постраждали» Харківщина, Черкащина та Запоріжжя.

Нагадаємо, що 22 квітня війська РФ завдали ударів по місту Мирноград на Донеччині, внаслідок чого є загиблі та поранені.