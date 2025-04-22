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Американські ЗМІ заявили, що США запропонують офіційно визнати Крим «російським»: Зеленський відповів

22 квітня 2025, 20:53

Американські ЗМІ заявили, що США запропонують офіційно визнати Крим «російським»: Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Українські та європейські офіційні особи, які зустрінуться у середу, 23 квітня, у Лондоні, зіткнуться із пропозицією США визнати незаконну анексію Криму Росією та «заморозити» лінію фронту в рамках мирної угоди. Про це пише американське видання The Washington Post з посиланням на слова кількох людей, знайомих із внутрішніми обговореннями.

Один із людей, знайомих із пропозицією, назвав її «ідеєю Віткоффа» – спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа – для Вашингтона назвати Крим «російським», не змушуючи Україну це визнати.

У відповідь на інформацію американських ЗМІ президент України Володимир Зеленський під час пресконференції напередодні зустрічі переговорних груп у Лондоні зазначив, що це є неофіційною пропозицією Києву.

«Це важливо. Якщо буде така офіційна пропозиція, ми одразу відреагуємо. Чи звучать такі сигнали? Звучать. Сьогодні ми розуміємо, що сигнали йдуть зі Сполучених Штатів Америки. Щодо нашої команди, вона завтра має мандат на обговорення припинення вогню або часткового припинення вогню», – сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна юридично не визнає окупацію Криму.

«Тут нема про що говорити. Це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України», – наголосив він.

Нагадаємо, що Трамп готовий оприлюднити зміст «плану миру» в Україні вже протягом «трьох днів».

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