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FT написало, що Путін може відмовитись від вимог повного контролю над чотирма областями України: у Кремлі відреагували

22 квітня 2025, 22:01

FT написало, що Путін може відмовитись від вимог повного контролю над чотирма областями України: у Кремлі відреагували

Голова Кремля Володимир Путін. Фото: Кремль Голова Кремля Володимир Путін. Фото: Кремль

Голова Кремля Володимир Путін запропонував США зупинити війну проти України на нинішній лінії фронту. Про це пише британське видання Financial Times з посиланням на три поінформовані джерела, передає «Європейська правда».

Минулого тижня Путін сказав спецпредставнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу, що Росія може відмовитись від «претензій» на неокуповані частини чотирьох областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

«Ця пропозиція є першим офіційним сигналом, який Путін дав з початку війни, що Росія може відступити від своїх максималістських вимог про припинення вторгнення», – зазначили у FT.

Водночас європейські чиновники побоюються, що Путін, ймовірно, використовує очевидну поступку у бік США, щоб схилити Трампа до прийняття інших вимог Росії та нав'язати їх Україні – наприклад, визнання анексії Криму та заборона вступу до НАТО.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі прокремлівському агенству «РІА Новини» назвав цю новину «фейком».

«Зараз публікується багато фейків, зокрема їх публікують і шановні видання. Тому слухати треба лише першоджерела», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, що американські ЗМІ заявили, що США в Лондоні запропонують офіційно визнати Крим «російським». Президент України Володимир Зеленський відповів на цю інформацію.

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