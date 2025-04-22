Обстріл Лимана: рятувальники майже 10 годин гасили масштабну пожежу в адміністративній будівлі

21 квітня російські війська завдали удару по місту Лиман Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.
Виникла пожежа у двоповерховій адміністративній будівлі. Рятувальники понад дев'ять годин гасили вогонь. Вони повністю загасили пожежу на площі 1930 квадратних метрів.
У місті пошкоджені дві адміністративні будівлі, приватний будинок та автомобіль.
Нагадаємо, що 22 квітня війська РФ завдали ударів по місту Мирноград на Донеччині, внаслідок чого є загиблі та поранені.