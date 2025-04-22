Головне за день: Нові пропозиції Путіна. Пожежі навколо Сіверськодонецька

Політика
Голова Кремля Володимир Путін сказав спецпредставнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу, що Росія може відмовитись від «претензій» на неокуповані частини чотирьох областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.
Також Путін уперше за час повномасштабного вторгнення запропонував провести двосторонні переговори з Україною. Предметом діалогу може стати припинення ударів по цивільним об'єктам. Про це повідомляє Reuters.
Українські та європейські офіційні особи, які зустрінуться у середу, 23 квітня, у Лондоні, зіткнуться із пропозицією США визнати незаконну анексію Криму Росією та «заморозити» лінію фронту в рамках мирної угоди. Про це пише американське видання The Washington Post з посиланням на слова кількох людей, знайомих із внутрішніми обговореннями.
Суспільство
Збільшується інтенсивність лісових пожеж навколо окупованого Сіверськодонецька на Луганщині, які виникли ще 16 квітня. "Перший заступник голови" так званого "Уряду ЛНР" Юрій Говтвін заявив, що вночі 22 квітня вогонь практично впритул наблизився до населених пунктів.
Бойові дії
Троє людей постраждали в Одесі після нічної атаки росіян. Окупанти двічі вдарили по Мирнограду, одна людина загинула, ще двоє поранено. Через масовану атаку дронів у Харкові постраждали 11 людей, ще шість у результаті ударів Росії по Куп'янську, постраждали четверо людей. Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі, загинула жінка, поранено 38 людей, серед них семеро дітей.
У районі селища Барсово, Кіржацький район Володимирської області відбулися вибухи з детонацією на 51 арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони Росії. У населених пунктах, які перебувають у радіусі п'яти кілометрів від місця вибухів, оголошено евакуацію.