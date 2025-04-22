Зеленський: Україна готова до переговорів з Росією у будь-якому форматі, але є умова

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Саме припинення вогню має стати першим кроком до справедливого та тривалого миру. Про це під час пресконференції напередодні зустрічі переговорних груп у Лондоні заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, після цього Україна готова перейти до переговорів з РФ у будь-якому форматі.



«У будь-якому форматі, тому що ми вже віритимемо, що маємо хоч якийсь результат, що Росія справді готова. Готова до реальних кроків, до результату. Що це серйозні люди, серйозні кроки, а не чергова інфантильність», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що американські ЗМІ заявили, що США в Лондоні запропонують офіційно визнати Крим «російським». Президент України Володимир Зеленський відповів на цю інформацію.