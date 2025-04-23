У Полтаві троє людей травмовані через нічну атаку дронів

Вночі безпілотники атакували Полтаву. Удари припали на підприємства та відкриті території в двох районах міста. Внаслідок атаки троє людей трамвовані. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі, повідомляє ДСНС.
Наголошується, що ціллю російських БПЛА стала виключно цивільна інфраструктура міста.
«Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі. Один із дронів упав біля багатоповерхівки — вибито скло, пошкоджено фасад», — йдеться у повідомленні.
Наразі триває ліквідація наслідків ударів. На місці працюють рятувальники та психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим мешканцям.
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