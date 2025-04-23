МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління окупантів на Півдні

Винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ за допомогою високоточних боєприпасів AASM HAMMER завдав удару по ротному пункту управління російських окупантів на південному напрямку. Про це повідомляється в блозі льотчиків ПС ЗСУ «Соняшник».
Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали ударів по 19 районах зосередження живої сили, озброєння і техніки противника.
Також було уражено чотири артилерійські системи, один засіб ППО і ще один пункт управління російських військ.
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