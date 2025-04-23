Росія знищила об'єкт, який забезпечує світлом Херсон: у місті намагаються стабілізувати ситуацію

Російські війська з артилерії та дронами завдали ударів по об'єкту, який забезпечує світлом Херсон. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За його словами, українські військові всю ніч боролися, щоб відбити удари.



«Однак на ранок росіяни досягли свого, знищивши енергетичний об'єкт. Енергетики роблять все можливе та неможливе, щоб стабілізувати енергетичну ситуацію в місті. Прошу всіх максимально економно користуватись електроенергією. Найближчим часом можливі вимушені відключення», – заявив начальник ХОВА.

Нагадаємо, що 23 квітня російські війська вдарили по автобусу у місті Марганець Дніпропетровської області, внаслідок чого багато загиблих та поранених.