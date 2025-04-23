У Лондоні скасували переговори щодо України — Sky News

Раніше заплановану зустріч міністрів закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини та України в Лондоні відкладено. Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

Зазначається, що спочатку від участі відмовився держсекретар США Марко Рубіо, а потім глави МЗС Британії, Франції та Німеччини.

Як зазначає канал, наразі захід буде проведено у форматі технічних переговорів між чиновниками.

Від України на зустріч вирушив виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Він проведе окрему зустріч із міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі.

За попередніми планами, зустріч має стати важливим кроком у напрямку дипломатичного врегулювання війни в Україні.

Втім, як зазначають західні ЗМІ, після скасування візиту Рубіо та виходу з формату міністрів інших країн «наступні кроки щодо припинення вогню здаються набагато менш ймовірними».

Рубіо пояснив своє рішення тим, що призначає спеціального посланця замість особистої участі, але додав, що його команда «очікує продуктивних технічних обговорень з українськими та британськими колегами» та пообіцяв перенести свій візит на найближчі місяці.

За інформацією американського телеканалу CNN, держсекретар США Марко Рубіо відмовився від участі у переговорах у Лондоні 23 квітня з приводу війни в Україні, оскільки Київ дав зрозуміти, що відкине ключовий пункт пропозиції американської адміністрації щодо припинення війни.