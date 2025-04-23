Адміністрація Трампа згортає розслідування злочинів РФ

Адміністрація Дональда Трампа згортає ініціативи щодо притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні, повідомляє The Washington Post.
Скасовано програми з арешту активів олігархів, закрито Групу з розслідування воєнних злочинів Мін'юсту і скасовано посаду координатора з розвідки, створену на двопартійній основі.
Ця посада, заснована законом за підтримки конгресменів Джейсона Кроу і Майкла Вальца, мала забезпечувати збір даних про звірства РФ. Однак після приходу Трампа до влади, пов'язану з нею міжвідомчу групу також було розпущено.
За словами Кроу, відмова від цих механізмів демонструє небажання адміністрації притягувати Путіна до відповідальності. Ексглава групи з воєнних злочинів Мін'юсту Елі Розенбаум назвав ситуацію «тривожним відходом» від зобов'язань США як захисника міжнародного права.
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