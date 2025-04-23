У Слов'янську пролунали вибухи: попередньо, росіяни вдарили КАБами

Сьогодні росіяни обстріляли Слов'янськ. Фото: соцмережі

Як мінімум два вибухи пролунали сьогодні вранці у Слов'янську на Донеччині. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Попередньо, російські військові завдали удару керованими авіабомбами.

За кілька хвилин до вибухів моніторингові канали попередили про загрозу обстрілу Слов'янська/Краматорська КАБами.

У мережі опублікували густі стовпи диму, що піднімаються після прильотів.

Також місцеві повідомляють, що під удар потрапив приватний будинок та публікують фото.

Наразі немає інформації про постраждалих.