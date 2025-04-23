Понад сотня російських дронів вночі атакували Україну: під ударом була Донеччина

Українські сили ППО. Фото: Повітряне командування «Схід»

У ніч на 23 квітня Росія атакувала Україну 134 ударними дронами «Шахед» та безпілотниками-імітаторами інших типів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Райони пусків БПЛА: міста Курськ, Брянськ, Орел і Приморсько-Охтарськ РФ, а також мис Чауда та селище Гвардійське в окупованому Криму.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи.



Станом на 09:30 підтверджено знищення 67 «шахедів» та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 47 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.



Внаслідок ворожої атаки «постраждали» Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, що 23 квітня російські війська дроном-камікадзе вдарили по автобусу у місті Марганець Дніпропетровської області, внаслідок чого багато загиблих та поранених.