Армія РФ обстріляла Лиман та Щурове: рятувальники понад чотири години гасили масштабну пожежу

22 квітня російські окупанти обстріляли місто Лиман Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.
Виникла пожежа в одноповерховій будівлі. Рятувальники загасили пожежу на площі 10 квадратних метрів.
Того ж дня ЗС РФ вдарили по селищу Щурове на Донеччині.
Загорілися три будинки для відпочинку. Бійці ДСНС понад чотири години гасили вогонь. Вони загасили пожежу на площі 520 квадратних метрів.
Нагадаємо, що 21 квітня росіяни також обстріляли Лиман, внаслідок чого виникла масштабна пожежа, яку рятувальники гасили майже 10 годин.