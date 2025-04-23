Окупанти перекладають провину за пожежі на працівників лісгоспів

На тимчасово окупованій Луганщині працівників лісових господарств примушують підписувати документи про персональну відповідальність за протипожежну безпеку. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».
За даними опору, такі вимоги стали масовими останніми тижнями — окупаційна влада намагається перекласти відповідальність за можливі пожежі на місцевих працівників. Це відбувається на тлі наближення літа, коли різко зростає ризик загорянь.
Минулого року в період з травня до вересня на захоплених територіях Донеччини та Луганщини щодня фіксувалося до 200 пожеж. Через гострий дефіцит рятувальних служб вигорали цілі вулиці в селах.
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