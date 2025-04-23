Вашингтон пригрозив припинити свою посередницьку роль між Москвою та Києвом

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: ABC News

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати можуть вийти з процесу посередництва між Росією та Україною, якщо не отримають позитивної відповіді.

«Якщо ми не отримаємо позитивної відповіді, ми припинимо посередництво між Росією та Україною. Ми представили чітку та справедливу пропозицію як росіянам, так і українцям», — заявив Венс, якого цитує Clash Report.

Раніше повідомлялося, що запланована зустріч міністрів закордонних справ Великобританії, Франції, Німеччини та України в Лондоні відкладена. Спочатку від участі відмовився держсекретар США Марко Рубіо, а потім глави МЗС Британії, Франції та Німеччини.