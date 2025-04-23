Манухівку атаковано БпЛА та КАБами: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

Унаслідок ворожої атаки по селу Манухівка Новослобідської громади (Сумська область) пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».
За даними видання «Кордон.Медіа», вранці 22 квітня росіяни атакували населений пункт за допомогою дрона-камікадзе типу «Молнія». Унаслідок удару без електропостачання залишилися 7 населених пунктів, уточнила голова громади Ольга Гаркавенко.
Вночі того ж дня по Манухівці було скинуто 3 авіабомби (КАБ). Зруйновано магазин і два приватні будинки. Пошкоджено ще шість будинків, будинок культури, медпункт, бібліотеку та пам'ятник.
Обстріли тривають по всій лінії прикордоння — Чернігівська, Сумська та частини Харківської областей. За добу зафіксовано близько 199 обстрілів (503 вибухи).
Також повідомляється, що сили оборони збили 12 ворожих БпЛА над зоною відповідальності ОТУ «Сіверськ».
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