Удар по автобусу у Марганці: вже відомо про понад 40 поранених, майже всі постраждалі в лікарні

У місті Марганець Дніпропетровської області кількість поранених внаслідок російського удару по автобусу зросла до 42 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Майже всі госпіталізовані. Лише троє постраждалих лікуються амбулаторно.
Загинули вісім жінок та один чоловік.
Оновлено 13:55. У пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури повідомили, що кількість поранених зросла до 43 людей.
Оновлено 15:20. Лисак розповів, що кількість постраждалих зросла до 49 людей.
Чотири людини знаходяться у важкому стані.
Нагадаємо, що раніше було відомо про 32 поранених після атаки дрона-камікадзе на автобус у Марганці.