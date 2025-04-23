Армія РФ 33 рази вдарила по населених пунктах Донецької області за добу: є загиблі та поранені

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 22 квітня Фото: ОВА

Внаслідок російських обстрілів 22 квітня на Донеччині загинули як мінімум 4 особи, ще 6 дістали поранень. Про це станом на ранок 23 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму телеграм-каналі.

«За добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 143 особи, зокрема 9 дітей», — зазначив він.

Найбільш тривожна ситуація – у Покровському районі. У Мирнограді троє загиблих та четверо поранених. У Новоекономічному Гродівської громади одна людина загинула, повністю зруйновано 17 будинків. Під обстріл також потрапили Добропілля, Чернігівка, Покровськ та Іванопілля.

У Краматорському районі руйнування зафіксовано у Торському, Зарічному, Щуровому, Озерному, Дружківці, Костянтинівці, Білокузьминівці та Довгій Балці.

Пошкоджено десятки будинків, підприємства, адмінбудівлі та транспорт, зазначив Філашкін.