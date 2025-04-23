Міноборони схвалило FPV-дрон «Генерал Черешня» з електродвигуном

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало і допустило до використання новий FPV-дрон під назвою «Генерал Черешня». Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння і військової техніки.
Дрони комплексу базуються на рамах різного типорозміру та оснащуються потужними електродвигунами. Залежно від конструкції та завдань, коптери можуть нести вибухові заряди, призначені для ураження броньованої техніки, автомобілів та укріплень противника.
Однією з ключових переваг комплексу є швидка підготовка до запуску — дрон можна розгорнути за лічені хвилини, що значно підвищує безпеку екіпажу та мобільність бойового застосування.
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