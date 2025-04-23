Закінчується «енергетичне перемир'я»: загроза ракетних атак

ППО України. Фото: ПС ЗСУ

25 квітня завершується так зване «енергетичне перемир'я», що може свідчити про підготовку нової хвилі масованих ракетних атак з боку РФ. Про це повідомляє телеграм-канал «Exilenova+».



За оперативною інформацією, у Чорному морі зафіксовано два кораблі-носії крилатих ракет «Калібр» із загальним можливим залпом до 12 ракет.



Також відзначено переміщення стратегічних бомбардувальників Ту-95МС: шість літаків повернулися на авіабазу «Оленья» з авіабази «Біла». Станом на ранок 23 квітня, на базі перебувають 8 таких бомбардувальників, ще троє — імовірно на авіабазі «Енгельс-2».



Крім того, о 12:05 зафіксовано посадку Іл-76 на «Енгельс-2», ймовірний вантаж — крилаті ракети Х-101/555. Це вже п'ятий подібний рейс на базу з початку квітня — після останньої масованої атаки.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня Росія атакувала Україну 134 ударними дронами «Шахед» та безпілотниками-імітаторами інших типів.