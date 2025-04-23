Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Безпілотники атакували російську Єлабугу: там виробляють ударні дрони

23 квітня 2025, 13:50

Безпілотники атакували російську Єлабугу: там виробляють ударні дрони

Російську Єлабугу у Татарстані атакували безпілотники. Там знаходиться військовий завод з виробництва дронів-камікадзе. Ілюстративне фото Російську Єлабугу у Татарстані атакували безпілотники. Там знаходиться військовий завод з виробництва дронів-камікадзе. Ілюстративне фото

В аеропортах російських міст Нижньокамськ та Казань введені обмеження. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що безпілотники атакували Єлабугу.

За словами очевидців, збито як мінімум чотири безпілотники.

Міноборони РФ невдовзі повідомило, що над Татарстаном збито один український безпілотник.

В особливій економічній зоні «Алабуга» розгорнуто масове виробництво ударних безпілотників, які Росія використовує у війні проти України. Українські безпілотники раніше неодноразово атакували цілі у Татарстані, зокрема в Єлабузі.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Росія Атака БПЛА Татарстан
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

«Хороша енергетика»: Село в Молдові через війну РФ проти України домоглося нульових рахунків за електрику
Про те, як розумне село стало прикладом енергетичної незалежності, як йдуть справи з енергетикою в Молдові загалом, і яка ситуація в сусідніх Україні та Румунії, розбиралося видання ZdG.
17 квітня 2025, 15:13
«Що буде з Ванечкою, якщо я помру раніше, ніж Олега обміняють», – дружина «засудженого» в РФ у «справі Азова»
Полоненого українця Олега Жаркова «засудили» на 13 років у «справі Азова». Його смертельно хвора дружина із сином у Фінляндії сподіваються лише на обмін.
16 квітня 2025, 16:57
Напоїти донеччан шахтною водою. Угруповання «ДНР» обрало п'ять шахт
Окупаційна влада Донецька знову зіткнулася з серйозною водною кризою. Розпіарений водовід Дон-Донецьк постійно ламається, графіки не працюють, місцеві мешканці знову обурені.
16 квітня 2025, 08:00
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:22
Два дрони впали на окупованому Донбасі
11:19
Окупанти перекладають провину за пожежі на працівників лісгоспів
23:00
Головне за день: Нові пропозиції Путіна. Пожежі навколо Сіверськодонецька
18:40
Масштабні пожежі навколо окупованого Сіверськодонецька: вогонь практично впритул наблизився до населених пунктів
23:00
Головне за день: Окупанти закриють шахти на Луганщині. Бої у Сумській області
22:01
Навколо Сіверськодонецька виникла масштабна пожежа: окупанти оголосили режим НС у місті – ОВА
21:19
Пушилін заявив, що на окупованій Донеччині немає резервів води для населення на літо
14:42
Окупаційна влада заявила про початок надання поштових послуг у захоплених Авдіївці, Степному та Березовому Донецької області
14:09
Головою департаменту молодіжної політики Новосибірської області призначили колишнього «заступника міністра» угруповання «ЛНР»
12:36
Інвестори з РФ відмовилися розробляти 9 шахт на окупованих Донеччині та Луганщині: тепер їх закриють
10:45
Окупанти змушують студентів створювати стенди «про СВО»
08:07
Росіяни окупували село біля Лимана Донецької області — DeepState
23:30
Головне за день: Чи дотримуються сторони «перемир'я»? Життя та надії ветеранів з інвалідністю
16:30
Сім'ї офіцерів ЧФ РФ покинули Севастополь — АТЕШ
23:00
Головне за день: «Великоднє перемир'я». Обмін полоненими
12:41
Обмеження на Великдень: де в окупації комендантська година зберігається, а де — ні
23:30
Головне за день: Удар по Харкову. США може відмовитися від участі у переговорах
20:33
Їх шукали 10 років: на окупованій Луганщині засудили пару за вбивство у 2014 році
14:49
На окупованій Донеччині безробітними цього року визнали 39 громадян
09:50
ЗСУ вдарили по базі РФ під Маріуполем: щонайменше 10 поранених
усі новини
16:14
У районі Москва-Сіті вирує сильна пожежа
16:10
Прикордонники знищили 10 окупантів під Вовчанськом
15:56
Російські окупанти вдарили по промзоні Дружківки: вибухова хвиля пошкодила десятки будинків
15:40
Закон про втрачене житло в окупації: переселенці вимагають підпису Зеленського
15:38
Російська авіація скинула три авіабомби на Чернігівку у Донецькій області: є поранена
15:33
У Слов'янську через російський обстріл загинув літній чоловік
15:25
Боєць ЗСУ впритул ліквідував штурмовика РФ під Торецьком
15:22
Два дрони впали на окупованому Донбасі
15:14
Армія РФ завдала удару по Добропіллю: виникла пожежа
15:02
Росія готується до великого наступу для виходу до 9 травня на кордон Донецької та Дніпропетровської областей – ЗСУ
14:48
ЗСУ взяли в полон африканського найманця в Торецьку
14:20
Америка запропонувала РФ та Україні заморозити війну вздовж поточної лінії фронту
13:55
Пілоти дронів знищили російську бронетехніку ще до початку штурму на Новопавлівському напрямку
13:50
Безпілотники атакували російську Єлабугу: там виробляють ударні дрони
13:05
Закінчується «енергетичне перемир'я»: загроза ракетних атак
12:42
Міноборони схвалило FPV-дрон «Генерал Черешня» з електродвигуном
12:20
Армія РФ 33 рази вдарила по населених пунктах Донецької області за добу: є загиблі та поранені
12:06
Удар по автобусу у Марганці: вже відомо про понад 40 поранених, майже всі постраждалі в лікарні
11:55
Манухівку атаковано БпЛА та КАБами: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
11:52
Війська Росії з артилерії вдарили по житловому кварталу Костянтинівки: пошкоджені будинки
усі новини
ВІДЕО
Сильна пожежа виникла в самому центрі Москви У районі Москва-Сіті вирує сильна пожежа
23 квітня, 16:14
«Приліт» дрона на позиції ЗС РФ під Вовчанськом. Фото: кадр із відео Прикордонники знищили 10 окупантів під Вовчанськом
23 квітня, 16:10
Момент ліквідації окупанта. Фото: кадр із відео Боєць ЗСУ впритул ліквідував штурмовика РФ під Торецьком
23 квітня, 15:25
Африканський найманець РФ полонений під Торецьком. Фото: кадр із відео ЗСУ взяли в полон африканського найманця в Торецьку
23 квітня, 14:48
Знищений російський танк на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео Пілоти дронів знищили російську бронетехніку ще до початку штурму на Новопавлівському напрямку
23 квітня, 13:55
Російську Єлабугу у Татарстані атакували безпілотники. Там знаходиться військовий завод з виробництва дронів-камікадзе. Ілюстративне фото Безпілотники атакували російську Єлабугу: там виробляють ударні дрони
23 квітня, 13:50

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір