Безпілотники атакували російську Єлабугу: там виробляють ударні дрони

В аеропортах російських міст Нижньокамськ та Казань введені обмеження. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що безпілотники атакували Єлабугу.
За словами очевидців, збито як мінімум чотири безпілотники.
Міноборони РФ невдовзі повідомило, що над Татарстаном збито один український безпілотник.
В особливій економічній зоні «Алабуга» розгорнуто масове виробництво ударних безпілотників, які Росія використовує у війні проти України. Українські безпілотники раніше неодноразово атакували цілі у Татарстані, зокрема в Єлабузі.
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