Безпілотники атакували російську Єлабугу: там виробляють ударні дрони

Російську Єлабугу у Татарстані атакували безпілотники. Там знаходиться військовий завод з виробництва дронів-камікадзе. Ілюстративне фото

В аеропортах російських міст Нижньокамськ та Казань введені обмеження. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що безпілотники атакували Єлабугу.

За словами очевидців, збито як мінімум чотири безпілотники.

Міноборони РФ невдовзі повідомило, що над Татарстаном збито один український безпілотник.

В особливій економічній зоні «Алабуга» розгорнуто масове виробництво ударних безпілотників, які Росія використовує у війні проти України. Українські безпілотники раніше неодноразово атакували цілі у Татарстані, зокрема в Єлабузі.