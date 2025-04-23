Пілоти дронів знищили російську бронетехніку ще до початку штурму на Новопавлівському напрямку

Знищений російський танк на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео

Пілоти FPV-дронів батальйону безпілотних систем 110-ї механізованої бригади ЗСУ знищили російську бронетехніку ще до початку штурму на Новопавлівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Серед знищеної техніки – танки.



«Пілоти батальйону безпілотних систем знищили її ще на підступах до українських оборонних укріплень», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ не дали російським військовим на мотоциклах прорватися на Торецькиму напрямку.