Америка запропонувала РФ та Україні заморозити війну вздовж поточної лінії фронту

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Fox News

Заморозити війну вздовж поточної лінії фронту запропонував Україні та Росії віцепрезидент США Джей Ді Венс. Про це пише американське видання Вloomberg.

За словами Венса, це означає, що і Київ, і Москва мають відмовитись від частини територій, які зараз контролюють. При цьому Венс припустив, що підсумкова лінія розмежування може не збігтися із нинішньою лінією фронту.

«Щоб припинити вбивства, обом сторонам необхідно скласти зброю, заморозити ситуацію та зайнятися реальним будівництвом кращої Росії та кращої України», — сказав віцепрезидент США.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть вийти з процесу посередництва між Росією та Україною, якщо не отримають позитивної відповіді. Про це Джей Ді Венс повідомив під час публічного виступу.