Українські військові з 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» взяли в полон африканського найманця в російській формі. Відео із затриманим опубліковано з Торецька, де тривають запеклі бої.
За словами бійців, лінія фронту в районі Торецька залишається вкрай напруженою, а серед захоплених супротивників дедалі частіше трапляються іноземці, які приїхали воювати за Росію за гроші.
«Бійці 49 ОШБ "Карпатська Січ" взяли в полон екзотичного окупанта — африканського найманця, який приїхав воювати за Росію», - йдеться в офіційному повідомленні батальйону.
Цей випадок підтверджує зростаючу залежність РФ від іноземних бойовиків і найманців в умовах високих втрат і браку мотивації у власних мобілізованих.
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