Боєць ЗСУ впритул ліквідував штурмовика РФ під Торецьком

Український захисник під Торецьком ліквідував російського штурмовика, коли той намагався вибратися з-під завалів зруйнованого будинку. Відео інциденту опублікував телеграм-канал RST.
На кадрах видно, як озброєний окупант з'являється з-під руїн, і український боєць миттєво відкриває по ньому вогонь із близької дистанції. Загарбник не встиг зреагувати й був нейтралізований на місці.
Цей епізод — один із безлічі на торецькому напрямку, де бої точаться фактично в міській забудові.
Раніше повідомлялося про випадок рукопашного бою, під час якого український солдат добив противника прикладом і зробив контрольний постріл. Бої під Торецьком залишаються одними з найзапекліших на лінії фронту.
Нагадаємо, ЗСУ взяли в полон африканського найманця у Торецьку.
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