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Закон про втрачене житло в окупації: переселенці вимагають підпису Зеленського

23 квітня 2025, 15:40

Закон про втрачене житло в окупації: переселенці вимагають підпису Зеленського

Петиція, в якій переселенці з тимчасово окупованих територій України закликали Володимира Зеленського підписати закон №11161, набрала понад 25 тисяч підписів, необхідний мінімум для офіційного розгляду. Президент мав відреагувати на неї до 23 березня, але відповіді досі не надав.

Йдеться про закон, який передбачає компенсацію за втрату чи пошкодження житла внаслідок російської війни проти України. Документ був ухвалений Верховною Радою ще на початку грудня 2024 року, але все ще не підписаний главою держави. Тим часом мільйони українців із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей не можуть скористатися правом на компенсацію.

Згідно з українським законодавством, президент зобов'язаний протягом 15 днів підписати чи накласти вето на ухвалений парламентом закон. Однак у разі документа №11161 цей термін вже двічі перевищено.

Петицію розмістив мешканець нині окупованого Бахмута Аркадій Петросян, який раніше вимагав ухвалення закону. Окрім голосів на сайті, його команда зібрала ще 25 тисяч паперових підписів на підтримку ініціативи.

У зверненні наголошується, що на цей час в Україні відсутній механізм компенсації для внутрішньо переміщених осіб, чиє житло було зруйноване або пошкоджене внаслідок російської агресії у прифронтовій зоні чи окупації.

Верховна Рада ухвалила загалом законопроєкт №11161 про компенсації за зруйноване або вціліле майно на окупованих з 24 лютого 2022 року територіях або на територіях, де ведуться активні бойові дії.

Розробники законопроєкту розглядали пропозицію розширити сферу дії закону на постраждалих осіб, чию нерухомість було пошкоджено або знищено до 24 лютого 2022 року, або перебувало на тимчасово окупованих територіях станом на цю дату. Проте пропозицію відхилили.

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