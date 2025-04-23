Прикордонники знищили 10 окупантів під Вовчанськом

«Приліт» дрона на позиції ЗС РФ під Вовчанськом. Фото: кадр із відео

Українські прикордонники з бригади «Гарт» завдали точних ударів по позиціях російських військ під Вовчанськом. У результаті ліквідовано десять окупантів і знищено антену зв'язку. Про це повідомив пресцентр Держприкордонслужби України.

Мінус десять під Вовчанськом



Прикордонники бригади «Гарт» нанесли точних ударів по ворожих позиціях: знищено десять окупантів та антену зв'язку. pic.twitter.com/QF7ErhIJnA — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) April 23, 2025



За даними Генштабу, за минулу добу втрати російських військ склали 1210 осіб. Крім того, сили оборони України вивели з ладу вісім танків, 11 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, одну РСЗВ та один засіб ППО.



Також знищено 138 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня, 163 автомобілі та одиницю спеціальної техніки.