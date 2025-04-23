У районі Москва-Сіті вирує сильна пожежа

Сильна пожежа виникла в самому центрі Москви

У самому центрі Москви виникла сильна пожежа, повідомляють російські ЗМІ.

У МНС РФ повідомили, що на парковці в ТЦ «Афімолл сіті» спалахнув автомобіль.

Телеграм-канал Mash пише, що автомобіль вибухнув на підземному паркуванні в торговому центрі, це стало причиною пожежі в Москва-Сіті.

У свою чергу, близьке до російських силовиків видання «База» повідомляє, що горить будівельний майданчик біля Експоцентру.

Нагадаємо, раніше офіційне кремлівське агентство «РІА Новини» показало, як оператори керують ударними дронами прямо з офісу у діловому центрі Москва-Сіті. Сюжет був присвячений новій системі управління БпЛА під назвою «Орбіта». За інформацією із сюжету, один із операторів, перебуваючи в Москва-Сіті, керував дроном, який завдав удару по Часовому Яру.

Таким чином, російські пропагандисти фактично визнали, що Москва-Сіті використовується для ведення бойових дій.