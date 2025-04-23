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Російські війська окупували кілька селищ та суттєво просунулися під Торецьком – DeepState

23 квітня 2025, 16:39

Російські війська окупували кілька селищ та суттєво просунулися під Торецьком – DeepState

Ситуація під Торецьком. Фото: карта DeepState Ситуація під Торецьком. Фото: карта DeepState

Російська армія продовжує розвивати успіх на південний захід від міста Торецьк Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

За досить короткий проміжок часу ЗС РФ суттєво просунулися, окупувавши село Пантелеймонівка та селище Валентинівка, а також зайняли практично все селище Суха Балка та вже роблять спроби штурмових дій на село Романівка.

«Досить неприємна ситуація складається в цьому районі, де росіяни після довгих спроб знайшли слабке місце в обороні. Ворогу досі не вдається провалити» оборону українських військових на відрізку Леонідівка-Петрівка-Щербинівка. Хоч би яких зусиль вони не докладали, використовуючи постійний тиск піхоти з підтримкою техніки – все безуспішно. Але прорив через позиції в районі Пантелеймонівки-Валентинівки дає можливість розвивати успіх із правого флангу Сил оборони України в Торецькому районі та, зокрема, обійти ту саму Щербинівку. Після Романівки, швидше за все, росіяни намагатимуться вийти до Олександро-Калинового та Катеринівки, щоб оволодіти логістикою, зокрема самого Торецька, де достатньо вогневого контролю, як показала неодноразова практика на інших ділянках фронту», – сказали в DeepState.

Нагадаємо, що Росія готується до великого наступу для виходу до 9 травня на кордон Донецької та Дніпропетровської областей.

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