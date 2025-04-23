Свириденко: Україна не погодиться на заморожений конфлікт під виглядом миру

Перша віцепрем'єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що український народ не ухвалить «заморожений конфлікт», замаскований під мирну угоду, і не визнає анексію Криму. Про це вона написала у соцмережі X у день переговорів української делегації з представниками США та ЄС у Лондоні.



«Україна готова до переговорів, але не до капітуляції», — наголосила вона, додавши, що не може бути угоди, яка дасть Росії перепочинок та можливість перегрупування.



Свириденко зазначила, що повне припинення вогню на суші, у повітрі та на морі — необхідна умова для будь-яких подальших кроків. Якщо Москва вибере тактику часткової паузи, то Київ залишає за собою право на симетричну відповідь.



Вона також зазначила: якщо Україні не буде надано членство в НАТО, вона добиватиметься обов'язкових та дієвих гарантій безпеки — «досить сильних, щоб стримувати агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити стабільний світ».



Переговори в Лондоні відбуваються за участю спецпредставника США з питань України Кіта Келлога. Відсутність держсекретаря Марко Рубіо та спецпредставника Стіва Віткоффа, які раніше були присутніми на аналогічній зустрічі в Парижі, західні ЗМІ розцінюють як сигнал відсутності змін у позиції США.



За даними New York Times, причиною стало те, що президент України Володимир Зеленський відмовився розглядати питання визнання Криму російським.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть вийти з процесу посередництва між Росією та Україною, якщо не отримають позитивної відповіді.

Заморозити війну вздовж поточної лінії фронту запропонував Україні та Росії віцепрезидент США Джей Ді Венс.